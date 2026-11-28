EAGLE PASS, TEXAS. - Cuatro personas en situación migratoria irregular fueron detenidas durante un operativo en una casa móvil de Eagle Pass, Texas, que presuntamente era utilizada como sitio de resguardo de migrantes, aunque el inmueble aparecía anunciado en renta en una plataforma de compraventa por Internet.

Detención de migrantes en Eagle Pass

El cateo fue ejecutado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con apoyo de elementos de la Patrulla Fronteriza, luego de obtener una orden judicial para inspeccionar el inmueble.

Durante la intervención, las autoridades localizaron a cuatro personas extranjeras que, de acuerdo con la información oficial, no contaban con autorización para permanecer en Estados Unidos.

Procedimientos migratorios posteriores

Los migrantes quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias, que deberán determinar su situación legal y los procedimientos correspondientes, incluida una posible deportación. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre quién ocupaba o administraba la propiedad ni sobre las circunstancias en que presuntamente era utilizada para alojar a migrantes.