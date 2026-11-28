EAGLE PASS, TEXAS. - La ciudad de Eagle Pass aumentará temporalmente un dólar la tarifa de cruce por el Puente Internacional Uno para vehículos particulares que paguen en efectivo, al pasar de 5 a 6 dólares por viaje, a partir del 1 y hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con un comunicado emitido por autoridades de Eagle Pass, los automovilistas que utilicen una tarjeta de peaje o una Express Card conservarán la tarifa de 4 dólares por cruce durante ese periodo.

Aumento de tarifas en el Puente Internacional Uno

El ajuste, según el aviso oficial, responde a los costos operativos adicionales que implica mantener abierto las 24 horas el Puente Internacional Uno. Con el incremento, el cruce en efectivo por Eagle Pass será más caro que en otros puertos fronterizos de la región, como Del Río y Laredo.

Comparativa de tarifas en puertos fronterizos

En el caso del cruce hacia Ciudad Acuña por Del Río, la tarifa para vehículos particulares es de 4 dólares, mientras que en Laredo el peaje para automóviles de pasajeros con destino a Nuevo Laredo es de 3.50 dólares.