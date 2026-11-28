PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante la llegada de los primeros frentes fríos y el pronóstico de temperaturas más bajas conforme avance el invierno, la Secretaría de Educación recordó que los padres de familia pueden decidir si envían a sus hijos a la escuela cuando el termómetro registre temperaturas por debajo de los cero grados, de acuerdo con los criterios establecidos para cada nivel educativo.

Criterios de asistencia escolar por temperatura

Ignacio Castillo, subsecretario de Vinculación de la Secretaría de Educación, informó que los parámetros para considerar la asistencia de los alumnos son de cero grados para preescolar, menos un grado para primaria y menos dos grados para secundaria, al momento del inicio de clases.

Precisó que, independientemente de las condiciones climáticas, el personal docente y administrativo debe permanecer en sus respectivos centros de trabajo.

Modalidad a distancia en condiciones adversas

El funcionario explicó que, cuando las condiciones meteorológicas no sean adecuadas para las actividades presenciales, se puede recurrir a la modalidad a distancia, con el propósito de que los estudiantes mantengan la continuidad de sus clases y no pierdan el ritmo de aprendizaje de las materias.