Acuerda Index con DIF Coahuila impulsar proyectos para sectores vulnerables

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el propósito de fortalecer las acciones de responsabilidad social en la región, integrantes del Comité de Recursos Humanos del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Coahuila Norte se reunieron con la titular del DIF Coahuila, Coordinación Norte, Carolina Rodríguez.

Colaboración entre Index y DIF Coahuila

El encuentro se realizó durante la décima primera reunión de trabajo de 2026, en la que se planteó establecer acuerdos de colaboración que involucren al organismo empresarial, sus empresas afiliadas y sus colaboradores en proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

En la reunión también estuvo presente Karina Rodríguez Villarreal, gerente de Index, así como representantes de OXXO Nichos, quienes acordaron sumarse a las iniciativas impulsadas por el comité en materia de responsabilidad social.

Proyectos de Responsabilidad Social

Entre las actividades permanentes de Index Coahuila Norte destacan los programas de capacitación para trabajadores de las empresas afiliadas, la actualización de conocimientos y el desarrollo de proyectos de responsabilidad social.

Con este acercamiento, el organismo busca ampliar la participación del sector industrial en iniciativas de apoyo comunitario y generar acuerdos que permitan contribuir al bienestar de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.