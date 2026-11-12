Refuerza Salud combate contra el dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con trabajos de termonebulización y control larvario, personal de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 01 intensificó las acciones preventivas contra el dengue en las colonias Lázaro Cárdenas y División del Norte, en Piedras Negras.

Estrategias de Prevención del Dengue

Las brigadas realizaron durante la mañana labores de termonebulización, además de recorridos para identificar acumulaciones de agua y aplicar larvicida líquido en distintos puntos del municipio, con el propósito de evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Ante las lluvias registradas en días recientes, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para eliminar el agua acumulada en los hogares, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

Entre los principales sitios de riesgo se encuentran cubetas, botes de basura y cualquier recipiente que almacene agua de lluvia, por lo que recomendaron vaciarlos y evitar que permanezcan a la intemperie.

Importancia de la Colaboración Ciudadana

Las acciones buscan reducir la presencia del mosquito y prevenir la proliferación de casos de dengue, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con las medidas de limpieza y descacharrización en sus viviendas.

Puntualizaron que dichas acciones han ayudado a que hasta este momento no se tengan casos registrados de dengue en lo que va del año.