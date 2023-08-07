Contactanos

Dietas severas traen problemas de visión

Restricción de alimentos por estrictas dietas provocan una miopía ligera o desarrollan astigmatismo.

Maria Flores
Por Maria Flores - 07 agosto, 2023 - 10:33 a.m.
Dietas rigurosas causan baja visión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Pacientes de alrededor de 27 y 35 años que se someten a una estricta dieta para bajar de peso, refieren un cambio en la visión.

Una alimentación deficiente causa miopía secundaria la cual responde a un cambio en el régimen de alimentación.

El alto consumo de alimentos abundantes en vitamina A, así como antioxidantes fortalecen la retina, señaló Juan Carlos Hernández Infante, Optometrista.

Una vez que el paciente regulariza su consumo habitual de nutrientes contribuye a corregir la baja visión.

