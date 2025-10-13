Diputado del Partido Verde presenta denuncia formal por caso de maltrato animal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El diputado plurinominal del Partido Verde Ecologista, Jorge Arturo Valdez Flores, acudió este lunes a la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar una denuncia formal relacionada con los hechos de maltrato animal recientemente difundidos y que han causado indignación en todo el país.

El legislador explicó que esta acción deriva del acercamiento de varias organizaciones defensoras de animales.

"Diversas asociaciones se comunicaron conmigo y coincidimos en la necesidad de acudir ante la Fiscalía para que se investigue y se castigue a los responsables conforme lo establece la ley", comentó.

Valdez Flores recordó que el artículo 161 del Código Penal de Coahuila tipifica el maltrato animal como delito, con penas de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil días de salario mínimo. En caso de servidores públicos, la ley contempla una agravante con separación del cargo de uno a cinco años.

"Tenemos plena confianza en nuestras autoridades para que actúen con apego a derecho. Lo importante es que este tipo de actos no queden impunes ni se repitan. No estoy aquí por un tema mediático, sino por responsabilidad y compromiso con la sociedad", afirmó.

El diputado evitó pronunciarse sobre las declaraciones hechas desde el Ayuntamiento, subrayando que su intervención está basada en los hechos y pruebas disponibles.

"No me baso en declaraciones, sino en los videos que evidencian lo ocurrido. Lo que buscamos es justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias que marca la ley", concluyó.