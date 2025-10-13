Crueldad e impunidad: Caso de perros arrojados al basurero sigue SIN RESPONSABLES

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pesar de la indignación generalizada provocada por el hallazgo de decenas de perros arrojados al basurero municipal, el caso continúa sin responsables ni funcionarios separados del cargo, a varios días de que se difundieran los videos que desataron una ola de críticas a nivel local y nacional.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el alcalde Jacobo Rodríguez fue cuestionado sobre el tema, así como sobre la denuncia penal interpuesta por una asociación protectora de animales de Saltillo ante la Fiscalía General del Estado, por presunto maltrato animal.

El edil aseguró no tener conocimiento directo de dicha denuncia y aclaró que su administración esperará a que el expediente sea remitido oficialmente a Piedras Negras para emitir una postura.

"Una vez que la interpongan aquí en Piedras Negras, o que pasen el expediente para acá, con mucho gusto podemos comentar sobre ese tema", declaró Rodríguez.

Respecto a la investigación interna, el alcalde indicó que el proceso "va avanzando", aunque sin precisar si ya se han identificado responsables o aplicado sanciones.

"Va avanzando, va avanzando. Es una investigación que toma unos días. Estamos dispuestos a colaborar con la Fiscalía. Al final del día, los perritos ahí están, en el relleno sanitario. No se quemaron", afirmó.

Rodríguez añadió que, según lo acordado con la Fiscalía, se realizarán autopsias y peritajes veterinarios para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, organizaciones animalistas, activistas y ciudadanos han exigido al gobierno municipal transparencia, sanciones y responsabilidad política. El caso ha generado reacciones a nivel nacional y se perfila como un tema de creciente presión social.

Diversas asociaciones advirtieron que, de no tomarse medidas concretas, el hecho podría convertirse en un símbolo de impunidad y negligencia institucional.

El ayuntamiento, por su parte, sostiene que el caso se encuentra bajo investigación y ha sugerido que el suceso podría haber sido "orquestado".