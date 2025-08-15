En plena CRISIS política, alcalde se toma SEGUNDO DESCANSO en cuatro meses

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de una crisis de imagen por su reciente enfrentamiento con una reportera, y a solo cuatro meses de su último descanso, el alcalde Jacobo Rodríguez confirmó este viernes que la próxima semana volverá a ausentarse del cargo para tomar vacaciones.

La declaración se dio al término de su conferencia matutina en la Plaza de las Culturas, donde el edil aseguró que dejará a cargo al secretario del Ayuntamiento, al jefe de gabinete y a los directores municipales para “no descuidar ninguna dirección”.

“Sí, me voy a tomar en la semana que entra unos días de vacaciones. Vamos a estar, obviamente, al pendiente en el teléfono. No voy muy lejos… como todo servidor público merece”, expresó Rodríguez, insistiendo en que el descanso es “sagrado” y que cada quien “hace lo que quiere con su tiempo y con su dinero”.

En abril, el alcalde ya había solicitado días para viajar durante Semana Santa, de donde regresó con su frase: “ya regresé bien pilar pa seguirle dando”. Sin embargo, su nueva ausencia ocurre a menos de una semana de que se viralizara un video donde reaccionó con enojo a la pregunta sobre si se sometería a un examen antidoping, luego de proponerlo para bomberos y otras áreas municipales.

Fuentes del propio gobierno local señalaron, de manera extraoficial, que el viaje estaría vinculado a un curso emergente de manejo de crisis y control emocional, en un intento por contener el daño a su imagen pública.