Amaga Menera con denunciar a Jacobo por lavado de dinero y evasión

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El ahora suspendido gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, anunció que interpondrá una denuncia formal contra el alcalde Jacobo Rodríguez por presunto lavado de dinero, evasión fiscal "y lo que resulte", luego de que el propio edil reconociera haber cubierto con recursos personales la nómina de trabajadores sindicalizados el pasado sábado.

Menera aseguró que el presunto mal manejo de recursos no se limita a ese hecho, sino que incluye prácticas como el cobro de cuotas a proveedores a cambio de permitirles ofrecer servicios al municipio.

"Solo si se mochan pueden ser proveedores; si no se mochan, pues no", afirmó.

Según el exfuncionario, el origen del dinero utilizado para pagar a empleados de SIMAS podría ser ilícito, ya que, dijo, el alcalde habría solicitado a los trabajadores devolverle el efectivo, incluso en el mismo sobre en que les fue entregado.

Sostuvo que una de las principales pruebas es la propia declaración pública del edil, en la que admite haber realizado el pago con recursos personales, lo que, a su consideración, podría constituir un elemento clave en la investigación.

Añadió que, junto con su equipo legal, han detectado otras posibles irregularidades que aún se encuentran en análisis, mientras evalúan el momento para proceder con nuevas denuncias.

¿Qué declaró Lorenzo Menera sobre Jacobo Rodríguez?

En una segunda declaración, Menera fue más allá al afirmar que cuenta con información que vincularía presuntamente al alcalde con la delincuencia organizada, señalando que habría participado en la venta de vehículos robados. Incluso, aseguró que en uno de esos hechos el edil habría resultado herido por arma de fuego en un pie.

De acuerdo con su versión, al cuestionarlo directamente, Jacobo Rodríguez habría confirmado el episodio: "Sí es cierto, no le he dicho a mi mamá ni a mi papá; ellos piensan que me atropelló un primo".

Acciones de la Contraloría Municipal

Menera informó que acudirá a comparecer ante la Contraloría Municipal el próximo miércoles 6 de mayo, como parte del proceso administrativo que derivó en su suspensión, medida que calificó como irregular al considerar que no se respetó su derecho de defensa.

El conflicto ocurre en medio de la disputa entre el alcalde y el exgerente, en un contexto de reestructuración del organismo, donde ya se han realizado cambios en diversas áreas, como el regreso de Perla García de la Paz a la gerencia comercial.

A la par, trabajadores han denunciado despidos masivos y presuntos actos de hostigamiento, incluyendo la presencia de policías municipales en intentos de remoción de personal, lo que, afirman, busca forzarlos a renunciar.