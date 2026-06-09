Explota transformador y deja sin luz a 13 colonias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La sobrecarga en un transformador provocó una explosión la noche del lunes en la colonia Privada Blanca, dejando sin suministro eléctrico y con intermitencias a por lo menos 13 colonias de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas y fue captado en video por habitantes del sector, quienes registraron el intenso destello visible a varios kilómetros de distancia antes de que se escuchara un fuerte estruendo. Posteriormente, se observó la caída de material metálico fundido y una serie de chispazos que iluminaron el área.

La explosión y sus consecuencias

Tras la falla, vecinos reportaron afectaciones en las colonias Argentinas, Los Montes, Lázaro Cárdenas, Campo Verde, Fraccionamiento San Pedro, Buena Vista, Las Fuentes, Fraccionamiento Río Bravo, Loma Bonita, Privada Blanca, Suterm, Tierra y Esperanza, y Don Antonio, aunque no se descartó que otros sectores también resultaran afectados.

De acuerdo con técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este tipo de incidentes suele estar relacionado con el incremento en la demanda de energía eléctrica durante la temporada de altas temperaturas, debido al uso constante de equipos de aire acondicionado y minisplits en los hogares.

Respuesta de la CFE

Fue después de la medianoche cuando una cuadrilla de la CFE acudió al lugar para evaluar los daños y comenzar las maniobras de sustitución del transformador averiado. Los trabajos se prolongaron durante varias horas, mientras miles de usuarios permanecían sin servicio.

Aunque el suministro eléctrico fue restablecido en gran parte de las zonas afectadas, habitantes de algunos sectores continuaron reportando apagones aislados en determinadas cuadras.

Además, la falla eléctrica provocó interrupciones en el suministro de agua potable debido a afectaciones en la operación de la planta tratadora del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).