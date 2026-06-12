Recibe Memo Ruiz constancia de mayoría

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Acompañado por familiares, militantes y simpatizantes del PRI y la UDC, Guillermo Ruiz Guerra y Raúl Cayetano acudieron al Comité Distrital Electoral para recibir la constancia de mayoría que los acredita como ganadores de la elección celebrada el pasado 7 de junio.

Con la documentación oficial expedida por el Instituto Electoral de Coahuila, Ruiz Guerra confirmó su reelección como diputado local por el Distrito 02, con cabecera en Piedras Negras, tras obtener el respaldo ciudadano en las urnas.

Agradecimiento a los ciudadanos

Luego de recibir la constancia, el legislador agradeció la confianza depositada por los electores y aseguró que el resultado representa un compromiso para continuar trabajando en favor de la región.

"Ya lo comenté, quienes ganaron en esta elección fueron los coahuilenses y los ciudadanos de Piedras Negras. Estoy agradecido y comprometido con el estado y con esta ciudad", expresó.

Compromiso con la comunidad

Ruiz Guerra señaló que mantendrá el trabajo de proximidad con la ciudadanía mediante recorridos en las colonias de Piedras Negras, donde continuará impulsando programas de servicios gratuitos y apoyos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las familias.