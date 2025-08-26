FAMUN realiza búsqueda en vida en anexos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En un nuevo esfuerzo por localizar a personas desaparecidas en la región norte del estado, integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas encabezaron este martes una serie de operativos de búsqueda en vida en centros de rehabilitación en Piedras Negras.

La jornada contó con el acompañamiento de la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila , en coordinación con familiares que, día tras día, mantienen viva la exigencia de justicia y verdad .

Los operativos tienen como objetivo verificar posibles ingresos irregulares o no reportados de personas en condición de desaparición, en espacios donde a menudo no existen registros oficiales ni supervisión sistemática.

La actividad subraya la importancia de las familias como eje central en el proceso de búsqueda, visibilizando su lucha constante ante un fenómeno que sigue lacerando a miles de hogares en todo el país.