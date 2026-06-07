Memo Ruiz celebra su virtual triunfo como diputado local en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras confirmarse una tendencia irreversible a su favor durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio, Guillermo Ruiz Guerra celebró su virtual triunfo para reelegirse como diputado local por el Distrito 02 y aseguró que el resultado refleja la confianza de la ciudadanía en un proyecto de trabajo, responsabilidad y continuidad.

El legislador electo afirmó que, desde las primeras horas posteriores al cierre de las casillas, las encuestas de salida y los reportes de representantes de partido anticipaban una ventaja contundente, misma que posteriormente fue confirmada por los cómputos preliminares.

"Piedras Negras eligió un proyecto de responsabilidad, de construcción y de seriedad. La ciudadanía decidió el rumbo que quiere para la ciudad y dejó claro que quiere políticos que construyan, que den resultados y no que se la pasen en la grilla", expresó.

La importancia de la estrategia de seguridad

Ruiz Guerra consideró que la amplia votación obtenida representa también un respaldo al trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez y a la estrategia de seguridad implementada en Coahuila, tema que calificó como una de las principales demandas de la población.

"El Estado decidió respaldar la estrategia de seguridad. Los ciudadanos valoran vivir en paz y tranquilidad, y eso quedó demostrado en las urnas", señaló.

Durante su mensaje, agradeció el apoyo recibido de los habitantes de Piedras Negras y reiteró su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, atendiendo gestiones y recorriendo colonias, como aseguró haberlo hecho durante su actual gestión legislativa.

Asimismo, destacó que su campaña se caracterizó por las propuestas y el respeto hacia sus adversarios políticos.

"Jamás basamos nuestra campaña en ataques o descalificaciones. Nos enfocamos en presentar propuestas y un plan de trabajo. La gente está cansada de los pleitos y de la política de confrontación, y hoy lo demostró con su voto", sostuvo.

Gira de agradecimiento y compromiso con la ciudadanía

El diputado electo adelantó que en los próximos días iniciará una gira de agradecimiento por el distrito para reunirse nuevamente con los ciudadanos y recoger las inquietudes planteadas durante la campaña.

También reconoció el trabajo de su compañero de fórmula, Raúl Cayetano, así como de la estructura partidista que respaldó el proyecto electoral.

Ruiz Guerra calificó la jornada electoral como un ejercicio de civilidad y tranquilidad, destacando que Coahuila vivió un proceso en paz y sin incidentes mayores.

"Somos un estado bendito porque no en cualquier entidad se puede tener una jornada electoral tan tranquila como la que vivimos hoy. La ciudadanía salió a votar con responsabilidad y respeto", indicó.

Finalmente, reiteró que su prioridad será responder a la confianza depositada por los ciudadanos y continuar impulsando iniciativas y acciones que fortalezcan el desarrollo de Piedras Negras y de Coahuila.

"Mi compromiso es no fallarle a la gente. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados para que a Piedras Negras y a Coahuila les siga yendo bien", concluyó.