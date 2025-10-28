Aumenta demanda de mastografías gratuitas en el Mes Rosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Secretaría de Salud estatal reforzó el llamado a las mujeres de entre 40 y 69 años para acudir a realizarse su mastografía gratuita, disponible en todos los centros de salud y en el Hospital Chavarría, donde se ha registrado un incremento importante en la demanda durante el Mes Rosa.

"En todos nuestros centros de salud contamos con el servicio de detección y tamizaje para mujeres de 40 a 69 años. Ahí se les entrega su hoja de tamizaje para realizarse la mastografía o alguna otra detección propia de la mujer", explicó Priscila Hernández López, coordinadora de Salud en la Jurisdicción Sanitaria 01.

La funcionaria indicó que, ante el aumento en la demanda, es posible que algunas mujeres no se realicen el estudio el mismo día, pero se les otorgan citas muy cercanas para garantizar la atención.

"Queremos que todas tengan acceso; nuestra intención es que ninguna mujer se quede sin atención", subrayó.

Hernández López recordó que el cáncer de mama es prevenible y curable si se detecta en etapas tempranas, por lo que insistió en la importancia de realizar la mastografía una vez al año y fomentar la autoexploración mensual.

"La autoexploración sirve para conocer nuestro cuerpo. Si una mujer detecta una bolita, un abultamiento o un cambio visible en su mama, debe acudir de inmediato a revisión", comentó.

La coordinadora destacó que la campaña es permanente, no solo durante octubre, y que el mastógrafo del Hospital Chavarría es de alta calidad y tecnología, por lo que se invita a aprovechar el servicio.

"Este estudio es totalmente gratuito gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y está disponible para todas las mujeres", señaló.

Aunque aún no se cuenta con un reporte del porcentaje de casos positivos detectados, Hernández López informó que en la última semana se realizaron 110 mastografías, reflejo del creciente interés de la población femenina por realizarse estudios preventivos.