Más de 130 personas buscan refugio en albergues por temperaturas bajo cero en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Debido a las temperaturas congelantes que desde el pasado viernes han descendido por debajo de los cero grados, este lunes se reportó un total de 136 personas resguardadas en distintos albergues de la región.

Acciones de la autoridad

El coordinador regional de Protección Civil del Estado, Francisco Contreras, informó que el mayor número de personas refugiadas se concentra en Ciudad Acuña, con 41, seguido del municipio de Zaragoza, donde se atiende a 31 personas.

Detalló que en Morelos permanecen 28 personas bajo resguardo, mientras que en Piedras Negras se contabilizan 27. En los municipios de Allende y Nava se reportan tres personas en cada uno; Villa Unión registra dos y Jiménez únicamente una persona alojada en un refugio temporal.

Detalles confirmados

Las autoridades estatales y municipales mantienen activos los albergues y continúan con los recorridos de vigilancia para brindar apoyo a la población vulnerable ante las bajas temperaturas.