Investigan incendio provocado en locales del Mirador Villas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de rescate respondieron a un llamado de emergencia por un incendio registrado la noche del martes en varios locales de madera ubicados en el estacionamiento del centro comercial Mirador Villas, en la colonia Villas del Carmen.

El siniestro se originó en el cruce de las calles Juan de la Barrera y Mar Muerto, donde vecinos reportaron al 911 un incendio que amenazaba con extenderse a otros comercios. Las estructuras afectadas eran utilizadas para la venta de ropa usada.

Tres unidades apagadoras participaron en las labores para sofocar el fuego, que dejó cuantiosos daños materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, un individuo en aparente estado inconveniente habría prendido fuego de manera intencional a uno de los locales, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente.

El hecho generó pánico entre los residentes del sector, quienes observaron con preocupación cómo el fuego avanzaba. Autoridades continúan con las indagatorias para confirmar si el incendio fue provocado.