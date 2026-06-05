USDA emite alerta tras detección de gusano barrenador en Texas

EAGLE PASS, TEXAS.- Tras la detección de un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un becerro de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitió una alerta para que productores pecuarios y residentes reporten de inmediato cualquier posible infestación en animales.

A través de sus canales oficiales, la dependencia informó que el caso fue confirmado recientemente en un bovino, por lo que exhortó a los propietarios de ganado y mascotas a mantenerse atentos ante la presencia de heridas inusuales, larvas o signos de infestación.

"Con la reciente detección del gusano tornillo del Nuevo Mundo en un bovino de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas, el USDA insta a los residentes a ponerse en contacto con su veterinario de inmediato si observan alguna herida sospechosa, gusanos o infestación en sus animales o rebaños", señaló la dependencia.

Acciones de la autoridad

Asimismo, el USDA pidió a la población reportar cualquier evidencia de infestación en fauna silvestre viva o recientemente fallecida, especialmente en las zonas cercanas a la frontera entre Estados Unidos y México.

Para estos casos, la dependencia puso a disposición el número telefónico 866-487-3297, mediante el cual se puede contactar a la oficina local de Servicios de Vida Silvestre del USDA.

Importancia de la detección temprana

Las autoridades indicaron que la detección temprana y el reporte oportuno son fundamentales para evitar la propagación de esta plaga, considerada una amenaza para la ganadería debido a que las larvas se alimentan del tejido vivo de los animales.

El USDA también informó que los productores y ciudadanos interesados pueden consultar información adicional sobre el gusano barrenador del Nuevo Mundo en el portal oficial: screwworm.gov.