Denuncian penalmente a "Bienestar Animal" por tirar cuerpos de perros en relleno sanitario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras la difusión de un video en el que se observa a personal del municipio de Piedras Negras arrojando cuerpos de perros sin vida en el relleno sanitario, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la recepción de dos denuncias relacionadas con estos hechos.

El delegado de la Fiscalía en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las denuncias fueron presentadas luego de que asociaciones protectoras de animales exigieran una investigación por el presunto maltrato.

"El día sábado se presentó una denuncia por parte de una asociación protectora de animales, y se han estado recibiendo llamadas al Ministerio Público por parte de otras asociaciones que se han sumado a esta petición de investigación", señaló el funcionario.

Rodríguez Ríos explicó que todas las personas involucradas deberán comparecer ante la autoridad para deslindar responsabilidades y determinar si existe algún delito que perseguir. Hasta el momento, ningún integrante del personal municipal ha comparecido formalmente, ya que la Fiscalía continúa recabando información como parte de la carpeta de investigación.

El delegado recordó que la dependencia cuenta desde hace varios años con un Ministerio Público especializado en casos de crueldad animal, creado tras diversas denuncias y pronunciamientos de asociaciones civiles en defensa de los derechos de los animales.