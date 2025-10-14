Arranca vacunación contra la influenza en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de la Secretaría de Salud del Estado pusieron en marcha la campaña de vacunación contra la influenza desde el municipio fronterizo de Piedras Negras, donde de manera simultánea comenzó la aplicación de dosis en todo Coahuila.

El doctor Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, informó que en una primera entrega arribaron a la entidad cerca de 117 mil dosis, como parte de un total estimado de 930 mil vacunas que serán distribuidas entre la Secretaría de Salud estatal, el IMSS y el ISSSTE.

El arranque oficial fue encabezado por Moscoso González, en representación del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, en las instalaciones de la Coordinación Norte del Sistema Estatal DIF, en Piedras Negras.

El funcionario señaló que la campaña está dirigida principalmente a grupos vulnerables, como adultos mayores, niñas y niños menores de cinco años, así como personas con comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas.

Recordó, además, que la semana anterior los primeros lotes fueron aplicados al personal médico y de enfermería de las distintas jurisdicciones sanitarias del estado.