Jacobo Rodríguez admite que conflictos políticos pudieron afectar a Morena y reafirma búsqueda de la reelección

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras la derrota electoral de Morena en el Distrito 02, el alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que los conflictos políticos, administrativos y sindicales registrados durante los primeros meses de su Gobierno pudieron influir en la decisión de los votantes.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el edil fue cuestionado sobre si los enfrentamientos que ha sostenido con exaliados, funcionarios, sindicatos y organismos públicos contribuyeron al resultado adverso para su partido.





¿Qué conflictos reconoció Jacobo Rodríguez?

En particular, se le mencionó el rompimiento con el exgerente de SIMAS, Lorenzo Menera; las diferencias con el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja; así como el desgaste natural que implica el ejercicio del poder.

"Claro que tenemos que autoanalizarnos", respondió Rodríguez al reconocer la necesidad de realizar una evaluación interna tras la jornada electoral.

El alcalde sostuvo que los conflictos se han desarrollado en un contexto de decisiones que considera necesarias para la ciudad, aunque admitió que algunas de ellas han generado inconformidades.

"Toda esa problemática, toda esa grilla, se ha dado en un contexto donde yo he tomado decisiones difíciles que yo creo que le benefician a la ciudad, pero a mucha gente no le gusta esa confrontación", señaló.

Rodríguez afirmó que varias de las controversias derivan de medidas que administraciones anteriores evitaron implementar. Como ejemplo, mencionó la eliminación del sindicato de Obras Públicas, una acción que, dijo, pudo tener consecuencias políticas.

"Claro que pueden influir, pero nosotros estamos dejando un legado que es para beneficio de la ciudad y para mí la grilla sale sobrando", expresó.

¿Cómo afectará la derrota a sus aspiraciones políticas?

Más adelante, el alcalde fue cuestionado sobre si el resultado electoral modificaría sus aspiraciones políticas rumbo al próximo proceso local.

Sin titubeos, Rodríguez aseguró que mantiene firme su intención de buscar la reelección al frente del Gobierno municipal.

"Sí está firme la búsqueda de la reelección", declaró.

No obstante, indicó que cualquier ajuste en la estrategia de su administración será evaluado junto con su equipo de trabajo.

"Eso es algo que vamos a ir valorando; hay que hacer mediciones, hay que hacer encuestas también para tomar decisiones en el futuro", explicó.

Finalmente, reconoció que corresponde a su Gobierno analizar el impacto que han tenido los distintos conflictos políticos, administrativos y sindicales registrados durante los primeros meses de gestión para determinar si es necesario realizar cambios de rumbo.