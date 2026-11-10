Llevan vacunación antirrábica a dos colonias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 continuará con las jornadas gratuitas de vacunación antirrábica para mascotas y esta semana llevará el servicio a las colonias Gobernadores y Lomas de Santiago.

Jornadas de Vacunación en Colonias

Roberto Baeza Díaz, jefe de la dependencia, informó que un médico veterinario recorre semanalmente distintos sectores de la ciudad para aplicar las dosis y acercar el servicio a las familias.

Explicó que el veterinario utiliza perifoneo para anunciar su presencia y convoca a los habitantes a llevar a sus mascotas al punto donde se instala, generalmente en alguna esquina del sector.

El funcionario destacó que estas jornadas han tenido buena respuesta en las colonias visitadas durante las semanas anteriores, de acuerdo con los reportes del personal encargado de la actividad.

Disponibilidad de Dosis y Beneficios

Asimismo, aseguró que cuentan con suficientes dosis para mantener el programa, debido a que reciben periódicamente el biológico para cubrir la demanda de vacunación. Baeza Díaz invitó a los propietarios de perros y gatos de ambas colonias a aprovechar el servicio, que no tiene costo.