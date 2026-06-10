Facilitarán pago de adeudos vehiculares con programa "Acércate 2026"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el propósito de facilitar la regularización de contribuyentes con adeudos en derechos de control vehicular, el Gobierno de Coahuila puso en marcha el programa "Acércate 2026", que permitirá liquidar pendientes mediante pagos parciales y acceder a diversos estímulos fiscales.

El administrador local de Recaudación en Piedras Negras, Héctor Miguel García Figueroa, informó que el esquema estará vigente del 8 de junio al 30 de noviembre y está dirigido tanto a personas físicas como morales que mantengan adeudos en el pago de derechos vehiculares.

Detalles del programa Acércate 2026

Explicó que, para incorporarse al programa, los interesados deberán acudir personalmente o a través de un representante con poder legal, presentar una identificación oficial del propietario y cubrir un anticipo equivalente al 30 por ciento del adeudo total.

El saldo restante podrá liquidarse mediante parcialidades quincenales, cuyo número dependerá del monto adeudado. Cada pago deberá ser de al menos 500 pesos.

"Al cubrir el 50 por ciento del convenio, el contribuyente recibirá sus láminas y tarjeta de circulación. Mientras tanto, se le otorgará un permiso provisional para circular sin placas, válido únicamente dentro del estado", explicó el funcionario.

Beneficios adicionales para contribuyentes

García Figueroa señaló que el programa contempla beneficios adicionales para quienes ya cuentan con requerimientos de pago o procedimientos administrativos en curso, entre ellos descuentos del 50 por ciento en gastos de ejecución y, en casos con señalamientos de embargo, además de la exención total del costo por formalizar el trámite.

Indicó que no existe un monto mínimo ni máximo para acceder al esquema de regularización, por lo que cualquier adeudo puede ser incorporado mediante el pago inicial correspondiente.

Respecto al comportamiento de la recaudación, detalló que al cierre de mayo la Región Norte registraba un cumplimiento superior al 35 por ciento, con alrededor de 32 mil contribuyentes que ya realizaron el pago de sus derechos vehiculares.

"Debemos enfocarnos en atraer a quienes aún tienen pendientes para que puedan circular con placas vigentes y aprovechar los beneficios que ofrece este programa", expresó.

El recaudador recomendó a los contribuyentes acudir directamente a las oficinas de Recaudación de Rentas para revisar su situación particular, ya que cada caso presenta características distintas y requiere la determinación específica del monto del enganche y del plan de pagos aplicable.