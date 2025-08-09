Más de 200 Mascotas Atendidas en Jornada Gratuita en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – La jornada "Mejora la Salud de Tus Mascotas" reunió este fin de semana a decenas de familias en la colonia Malvinas, donde más de 200 mascotas recibieron atención médica gratuita.
El delegado de Mejora Coahuila en Piedras Negras, Marco Antonio Saldaña, informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se aplicaron alrededor de 210 vacunas antirrábicas, cifra ligeramente superior considerando que algunos animales pequeños no pudieron vacunarse por su edad.
Además de la inmunización, los servicios incluyeron baños medicados, desparasitación, y la colocación en adopción de dos perros, que encontraron un nuevo hogar gracias a esta actividad.
Saldaña aseguró que estas campañas no solo mejoran la salud de las mascotas, sino que también representan un respiro a la economía familiar, al ofrecer servicios veterinarios sin costo.