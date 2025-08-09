Más de 200 Mascotas Atendidas en Jornada Gratuita en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – La jornada "Mejora la Salud de Tus Mascotas" reunió este fin de semana a decenas de familias en la colonia Malvinas, donde más de 200 mascotas recibieron atención médica gratuita.

El delegado de Mejora Coahuila en Piedras Negras, Marco Antonio Saldaña , informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas , se aplicaron alrededor de 210 vacunas antirrábicas , cifra ligeramente superior considerando que algunos animales pequeños no pudieron vacunarse por su edad.

Además de la inmunización, los servicios incluyeron baños medicados , desparasitación , y la colocación en adopción de dos perros , que encontraron un nuevo hogar gracias a esta actividad.