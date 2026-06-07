Memo Ruiz celebra triunfo en el Distrito 02 y reafirma compromiso con Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras obtener la victoria en la elección para diputado local por el Distrito 02, Memo Ruiz aseguró que el resultado de las urnas refleja la confianza de la ciudadanía en un proyecto basado en el desarrollo, la seguridad y los resultados.

Acompañado por simpatizantes, militantes y representantes de casilla, el legislador electo agradeció el respaldo recibido durante la jornada electoral y destacó la participación de miles de ciudadanos que acudieron a votar para definir el rumbo de Piedras Negras y de Coahuila.

"La gente eligió trabajo y resultados. Hoy ganó Coahuila y ganó Piedras Negras. La ciudadanía respaldó las propuestas, el crecimiento y la seguridad que distinguen a nuestro estado", expresó durante su mensaje de celebración.

Ruiz señaló que el resultado electoral también representa un reconocimiento al trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez para mantener la estabilidad y la seguridad en la entidad, factores que, dijo, fueron valorados por los votantes al momento de emitir su sufragio.

El diputado local electo agradeció además el esfuerzo de quienes participaron en su campaña, desde brigadistas y coordinadores hasta representantes de casilla y simpatizantes, quienes contribuyeron al desarrollo del proceso electoral.

Indicó que el mensaje enviado por la ciudadanía es claro: privilegiar el trabajo y los resultados por encima de la confrontación política, por lo que se comprometió a responder con responsabilidad, cercanía y gestión desde el Congreso del Estado.

Finalmente, reiteró su agradecimiento a los electores que confiaron en su proyecto y aseguró que trabajará para impulsar iniciativas y acciones que beneficien a Piedras Negras, al Distrito 02 y a todo Coahuila.