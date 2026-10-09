Ofrece Memo Ruiz detecciones gratuitas de cáncer de mama

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El diputado local Guillermo Ruiz Guerra realizó una brigada de salud para mujeres en su casa de gestoría, ubicada en la colonia Año 2000, donde ofreció servicios médicos gratuitos y detecciones de cáncer de mama y cervicouterino.

El legislador destacó la participación de las asistentes y señaló que la jornada busca facilitar el acceso a revisiones médicas preventivas.

Servicios Médicos Gratuitos para Mujeres

"Estamos ya en la casa de gestoría, atendiendo a las mujeres que decidieron venir y aprovechar esta brigada completamente gratuita. Muy contentos porque hay muchas mujeres que nos acompañaron, que vienen el día de hoy y que están aprovechando los servicios que pusimos a disposición para ellas", expresó.

Ruiz Guerra recordó que octubre se dedica a reforzar la prevención del cáncer de mama y subrayó la importancia de las revisiones periódicas y la detección oportuna para identificar posibles enfermedades.

Explicó que la jornada está dirigida exclusivamente a mujeres y contempla tanto servicios médicos generales como pruebas de detección de cáncer de mama y cervicouterino.

"Esta brigada va enfocada solamente a las mujeres para que accedan a servicios médicos completamente gratuitos en general, pero también puedan realizarse las detecciones de cáncer de mama y cervicouterino", afirmó.

El diputado por el distrito 02 indicó que las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con el propósito de acercar servicios gratuitos a la población. Añadió que también se cuenta con atención dental y con una unidad móvil de gestión equipada para llevar servicios a distintas comunidades.

Próxima Brigada de Salud

"Así vamos a ir trabajando. También tenemos dentistas, me traje mi casa de gestión móvil, donde está muy equipada para poder llevar esos servicios a la comunidad", declaró.

Finalmente, convocó a las mujeres a participar en una nueva brigada el próximo 21 de octubre, de las 15:30 a las 19:30 horas. El horario vespertino, explicó, busca facilitar la asistencia de quienes no pueden acudir durante la jornada laboral.