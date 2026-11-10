Entrega de mobiliario escolar a escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios educativos en Piedras Negras, la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal Pérez, entregó mobiliario a la primaria Heriberto Salas Flores, ubicada en la colonia Cumbres.

La funcionaria estatal señaló que esta entrega forma parte de los compromisos asumidos durante una brigada realizada en la Universidad Politécnica, donde autoridades recibieron solicitudes de diversos planteles educativos.

"Estamos cumpliendo con los compromisos que hicimos durante la brigada en la Universidad Politécnica, en donde recibimos las solicitudes de las escuelas", apuntó. Villarreal Pérez explicó que algunas de las peticiones requieren atención a mediano y largo plazo, mientras que otras pueden resolverse de manera inmediata, como la dotación de mobiliario.

Necesidades de la primaria Heriberto Salas Flores

Como ejemplo, mencionó que la primaria Heriberto Salas Flores también requiere trabajos de impermeabilización, instalación de luminarias y más mobiliario, necesidades que se buscará atender mediante las cuadrillas que se integrarán a través del programa Becas para el Trabajo. Asimismo, la subsecretaria reiteró la invitación a la población nigropetense para registrarse en el programa.

Registro en el programa Becas para el Trabajo

El trámite puede realizarse en la Casa de Gestoría del diputado Memo Ruiz, ubicada en bulevar Mar Muerto número 1000, esquina con Juan de la Barrera, en la colonia Año 2000.

También está disponible el registro en el Centro de Gobierno, localizado en calle Cuauhtémoc número 714, en la zona Centro, así como en las oficinas de Recaudación de Rentas, en Plaza Innova, colonia Tecnológico.