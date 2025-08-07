La voz en tu colonia: Obra fantasma bloquea colonias CROC y Bravo y crece enojo vecinal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una obra inconclusa del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) mantiene bloqueada, desde hace más de dos semanas , una de las vialidades más importantes que conecta las colonias CROC y Bravo , generando caos vial , molestia vecinal y señalamientos directos de abandono por parte del gobierno municipal , encabezado por Jacobo Rodríguez .

La calle Netzahualcóyotl , entre Centenario y Vázquez Narro , se ha convertido en un punto de conflicto , luego de que cuadrillas de SIMAS abrieran un tramo del pavimento y abandonaran la obra sin terminarla ni colocar señalizaciones adecuadas, dejando la vía completamente intransitable .

“Desde hace dos semanas vinieron y abrieron toda esa parte y se fueron. Ya no se han parado por acá. Las personas que vienen de la CROC y de la Americana I a los establecimientos que hay en la Bravo tienen que rodear kilómetros. Es una burla”, relató un vecino, que pidió el anonimato .

La situación no solo afecta la movilidad entre colonias, sino que representa un peligro constante para peatones, ciclistas y automovilistas , ya que no existen advertencias visibles de los hoyos y zanjas en el pavimento, aumentando el riesgo de accidentes , especialmente en las noches o con poca visibilidad.

En un acto de desesperación, un vecino atravesó un camión de pasajeros en el área afectada para evitar que otros vehículos cayeran en las zanjas, denunciando la omisión total de SIMAS y del Ayuntamiento para solucionar el problema.

Además de los daños físicos, los habitantes expresan su indignación por el incumplimiento de promesas de campaña del alcalde Jacobo Rodríguez , quien se comprometió a resolver los problemas de drenaje en tres meses . Aseguran que no solo no hay avances , sino que las obras iniciadas empeoran la situación o generan nuevos conflictos .

“El alcalde vino a la CROC y dijo que en tres meses arreglaba el drenaje, y nomás nada. Vienen a hacer disque reparaciones, pero parece que no planean nada. Ya llevamos dos semanas con la calle abierta, obstruyendo el paso”, declaró una vecina visiblemente molesta.

Los vecinos señalan que este no es un caso aislado. Existen diversas obras abandonadas por SIMAS en otras zonas de Piedras Negras, algunas con semanas o meses sin avances , sin que haya consecuencias ni respuestas oficiales .

Este patrón de negligencia ha generado un malestar creciente entre los nigropetenses, quienes acusan falta de capacidad , desinterés administrativo y una traición a la confianza ciudadana .