Saldo blanco durante la jornada electoral; solo se registró una detención por violar la Ley Seca

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las autoridades de seguridad y procuración de justicia reportaron resultados positivos tras el operativo especial implementado durante la jornada electoral del pasado fin de semana, al señalar que no se registraron incidentes relacionados con delitos electorales ni hechos que afectaran el desarrollo de los comicios.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, el dispositivo de vigilancia fue coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública y corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pudiera acudir a votar en un ambiente de tranquilidad.

Acciones de la autoridad

Las autoridades informaron que durante la jornada no se recibieron denuncias relacionadas con irregularidades electorales y tampoco se efectuaron detenciones por hechos vinculados al proceso democrático, por lo que el balance final fue considerado de saldo blanco.

En cuanto al cumplimiento de la Ley Seca, únicamente se registró una intervención en el municipio de Allende, donde una persona fue detenida por presuntamente realizar la venta de bebidas alcohólicas sin autorización durante el periodo de restricción establecido por la ley.

Detalles confirmados

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se inició el procedimiento correspondiente por el presunto delito de venta indebida de bebidas alcohólicas.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió mantener el orden y garantizar el desarrollo pacífico de la jornada electoral en la región.