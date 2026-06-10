AMPI impulsa el futuro profesional de universitarios con encuentro de emprendimiento y liderazgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la formación de los jóvenes universitarios y los acerquen al mundo laboral y empresarial, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Piedras Negras realizó el encuentro denominado "Jóvenes en Construcción de su Futuro Profesional" en la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

La presidenta de AMPI Piedras Negras, Claudia Parra, explicó que el evento forma parte de las acciones de responsabilidad social que impulsa el organismo, con el propósito de que los estudiantes conozcan distintas alternativas para desarrollar su futuro profesional.

"Queremos que los jóvenes crean en su futuro y cuenten con herramientas que les permitan construirlo. Independientemente de la carrera que estén estudiando, buscamos acercarles experiencias y conocimientos que les ayuden a tomar mejores decisiones", señaló.

Durante el encuentro participaron tres especialistas que abordaron temas relacionados con el emprendimiento, la constitución legal de empresas, así como la importancia del ahorro y la construcción de patrimonio.

Parra destacó que la intención es replicar este tipo de actividades en otras instituciones educativas interesadas en acercar a sus alumnos experiencias prácticas que complementen su formación académica.

Como parte del panel participó el economista y comerciante local Héctor Rodríguez López, quien compartió con los estudiantes experiencias de su trayectoria empresarial y una visión sobre los retos que enfrenta actualmente el mercado laboral.

"Venimos a compartir experiencias, consejos y nuestra visión del panorama sociopolítico y económico. Es importante que los jóvenes conozcan la realidad que encontrarán al incorporarse al mundo laboral y empresarial", expresó.

Rodríguez López consideró que este tipo de espacios permite ampliar la perspectiva de los universitarios en una etapa crucial de su desarrollo profesional y personal, especialmente ante los desafíos económicos y laborales que enfrenta el país.

Por su parte, Tadeo Vargas, director de la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), abordó los aspectos legales que deben considerar quienes buscan emprender un negocio.

El académico subrayó la importancia de que los jóvenes conozcan desde el inicio temas relacionados con la constitución de empresas, contratos y protección patrimonial, a fin de evitar riesgos legales que puedan afectar el desarrollo de sus proyectos.

"Hoy vemos cada vez más jóvenes interesados en emprender. Es una cultura que se ha fortalecido en los últimos años y que ya está dando resultados. Muchos estudiantes llegan a la universidad con ideas de negocio en marcha y necesitan orientación para consolidarlas", comentó.

Finalmente, Vargas reconoció la labor que realiza AMPI para acercar este tipo de conocimientos a la comunidad estudiantil y manifestó su disposición para participar en futuras ediciones del programa en otras universidades de la región.