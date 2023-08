Planean mejorar tarifas

Piedras Negras, Coah.- Ante la llegada del transporte por aplicación a la ciudad, el concesionario José Julio De La Cruz indicó que son unidades sin control, ya que no cuentan con la reglamentación correspondiente.

"Las tarifas son más altas que en nuestras unidades y ellos no cuentan con una concesión que los respalde para trabajar correctamente", señaló.

El concesionario mencionó que ya se encuentran en pláticas con regidores del ayuntamiento para mejorar sus tarifas, pues reconoció que cobrar 100 pesos por un viaje es mucho dinero.

José Julio declaró que las apps de transporte están entrando a la ciudad gracias a los errores que han cometido los taxistas, pues aprovechan esos espacios para promoverse y ofrecer sus servicios.

"Por la actitud de unos pocos choferes que ni traen el uniforme, son groseros, que roban excesivamente y roban al usuario, por culpa de ellos se mancha todo el gremio de taxistas", señaló.

José Julio aceptó que existen taxistas que cobran más caro mencionó que el conoce a muchos buenos taxistas que son justos y cobran bien sus tarifas, pero reconoció que la gente siempre se queda con el lado negativo a pesar de qué hay buenos elementos trabajando.

Ante las quejas de los mismos taxistas, como lo son trabajar diario hasta 16 horas para poder pagar la renta del taxi que va de 750 a 850 diarios, señaló que el es de lo que limitan a los taxistas a trabajar de noche por varias razones.

"Los choferes organizados tienen sus clientes y sus tarifas y les va muy bien, yo limito el turno nocturno porque a esa hora hay gente que no anda bien, están alcoholizados o que andan en otras situaciones en las que no queremos vernos involucrados, hemos tenido reportes de pasajeros que no van bien", agregó.

Finalmente, José Julio señaló que no todo se trata de dinero, sin embargo, que cada unidad nueva tiene un valor de alrededor de 280 mil pesos más los gastos propios del papeleo y placas, asciende hasta 500 mil pesos, dinero que se recupera con la renta de las unidades.