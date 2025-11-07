Gobierno Federal amplía un año más el decreto para importar autos usados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A tan solo unas horas de que concluyera su vigencia, el Gobierno Federal anunció la prórroga del decreto de importación definitiva de autos usados, medida que permitirá conservar este beneficio por un año más.

El decreto, que desde hace décadas facilita la importación de vehículos fronterizos y nacionales con impuestos preferenciales, vencía el 5 de noviembre, pero fue extendido de última hora mediante su publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

Las reglas permanecen sin cambios: se podrán importar vehículos mexicanos con modelos de 8 y 9 años, mientras que los fronterizos deberán tener entre 5 y 9 años de antigüedad.

La nueva extensión estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026, garantizando continuidad en este programa que beneficia principalmente a las regiones fronterizas del país.