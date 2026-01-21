INAMESA impulsa la cultura del reciclaje desde las aulas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con la meta de sembrar la cultura del reciclaje desde la niñez, la empresa INAMESA puso en marcha el Programa INAMESA 2026, una estrategia ambiental que llegará a escuelas de educación básica del municipio y que prevé extenderse a todo el estado.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con Sinergia Empresarial en la Educación y la Subsecretaría de Vinculación y Servicios Educativos, contempla la entrega de contenedores exclusivos para PET, comenzando en Piedras Negras y con proyección hacia regiones como Cinco Manantiales y Saltillo.

Priscila Salas, ingeniera del área ambiental de INAMESA, explicó que el objetivo central es generar conciencia entre niñas y niños sobre la correcta separación de residuos y el valor del reciclaje. "Estamos empezando desde la educación, desde los más pequeños hasta los más grandes, para que aprendan a no tirar las botellas a la basura y a depositarlas en los contenedores", señaló.

Detalles del programa

En esta primera etapa, el programa beneficiará a 98 escuelas de Piedras Negras, con la entrega de 294 contenedores, tres por plantel. INAMESA se encargará tanto de su instalación como de la recolección periódica del material, conforme se vayan llenando.

Durante la semana inaugural, los alumnos que participaron llevando botellas de plástico recibieron incentivos, como parte del arranque del programa. Asimismo, se anunció que al cierre del año se reconocerá a la escuela que logre recolectar la mayor cantidad de PET a nivel estatal.

Coordinación y proyección del programa

El Programa INAMESA 2026 inició formalmente el lunes 19 de enero y se desarrolla bajo la coordinación estatal de Actziri Jiménez Boone, directora estatal de Sinergia Empresarial en la Educación.