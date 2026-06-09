Inician fumigaciones vespertinas para prevenir el dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 inició esta semana nuevas jornadas de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue en distintos sectores de Piedras Negras, con el objetivo de mantener en cero los casos de esta enfermedad en el municipio.

La coordinadora de Salud Pública, Priscila Hernández López, informó que este lunes arrancaron las fumigaciones vespertinas en la colonia Mundo Nuevo, donde las brigadas del Departamento de Vectores comenzaron labores alrededor de las 19:00 horas.

Explicó que la participación ciudadana es fundamental para aumentar la efectividad de estas acciones, por lo que pidió a los habitantes abrir puertas y ventanas al paso de las unidades fumigadoras para permitir que el insecticida ingrese a los domicilios.

"Además de las acciones de fumigación, es importante que la población continúe eliminando criaderos potenciales en patios y viviendas, ya que muchas veces encontramos recipientes con agua incluso dentro de las casas", señaló.

Las brigadas de fumigación comenzaron en la colonia Mundo Nuevo y se extenderán a otras áreas.

Indicó que este martes las brigadas trabajarán en las colonias 28 de Junio, Loma Bonita y Hacienda La Escondida, mientras que el cronograma de fumigaciones se actualizará diariamente conforme avancen las labores.

La funcionaria aclaró que la programación puede sufrir modificaciones debido a factores climáticos, principalmente lluvias y fuertes vientos, condiciones que afectan la aplicación del insecticida.

"Las lluvias atípicas que se han registrado recientemente nos han retrasado un poco, pero seguimos avanzando para reducir la presencia del mosquito transmisor", comentó.

Hernández López recordó que la principal estrategia preventiva sigue siendo la eliminación de criaderos mediante la campaña "Lava, Tapa, Voltea y Tira", la cual consiste en lavar recipientes donde se almacena agua, taparlos adecuadamente, voltear aquellos que no se utilizan y desechar objetos inservibles que puedan acumular líquidos.

La participación ciudadana es crucial para el éxito de la campaña de fumigación y prevención del dengue.

Entre los principales riesgos mencionó recipientes para mascotas, cubetas, botellas, llantas y cacharros abandonados en patios o terrenos.

Destacó que las fumigaciones permiten combatir al mosquito adulto que ya se encuentra volando en calles y domicilios, contribuyendo a la prevención del dengue.

Actualmente, aseguró, Piedras Negras mantiene saldo blanco en casos de dengue.

"Tenemos cero casos de dengue y buscamos conservar esta condición con la colaboración de toda la población", afirmó.

Asimismo, explicó que las acciones de control no se limitan a la fumigación, ya que personal de vectores realiza recorridos casa por casa para identificar y eliminar criaderos, además de efectuar labores de vigilancia epidemiológica.

Piedras Negras mantiene un saldo blanco en casos de dengue gracias a las acciones preventivas implementadas.

La coordinadora señaló que, de acuerdo con los registros históricos y monitoreos actuales, las colonias Villarreal, Acoros, Año 2000, Lázaro Cárdenas y Bravo figuran entre los sectores con mayor riesgo para la proliferación del mosquito.

Por ello, reiteró el llamado a los habitantes para mantener limpios sus patios y colaborar con las brigadas sanitarias cuando visiten sus domicilios.