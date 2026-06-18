Buscan a joven desaparecido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila activó una ficha de localización para encontrar a Alexis Eduardo Arreola Gutiérrez, de 31 años, quien fue visto por última vez el pasado 3 de junio de 2026 en el municipio de Piedras Negras.

De acuerdo con la información oficial, Alexis mide 1.78 metros de estatura, es de complexión media, tez morena, tiene cabello largo, ondulado y castaño, además de ojos grandes color café claro y boca mediana con labios medianos.

Como señas particulares, presenta perforaciones en ambas orejas y un lunar de gran tamaño en la espalda, características que podrían facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición vestía pantalón tipo cargo gris, playera negra, tenis negros marca Adidas y portaba un morral negro de la misma marca.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización. Quienes cuenten con datos sobre su posible paradero pueden comunicarse a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, habilitados por la Comisión de Búsqueda del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que ocurrió su desaparición, por lo que continúan las acciones para dar con su paradero.