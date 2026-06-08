Memo Ruiz ganó la elección con más de 35 mil votos en Piedras Negras

IEDRAS NEGRAS, COAH.- Guillermo "Memo" Ruiz Guerra obtuvo una contundente victoria en la elección para diputado local al alcanzar 35 mil 913 votos, de acuerdo con los resultados oficiales dados a conocer tras concluir el cómputo de las 251 casillas instaladas en Piedras Negras.

El Comité Distrital del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) finalizó el proceso de captura y conteo de las actas correspondientes a la jornada electoral celebrada el domingo, confirmando el triunfo del candidato de la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el PRI y la UDC.

Participación ciudadana en las elecciones

Las cifras oficiales establecieron que participaron 67 mil 113 ciudadanos, lo que representó una asistencia del 43.88 por ciento del padrón electoral del municipio.

La diferencia entre Ruiz Guerra y su más cercana contendiente fue amplia. Mayra Ruby Rangel Esquivel, candidata de la coalición Morena-PT, obtuvo 18 mil 830 sufragios, quedando en la segunda posición de la contienda.

Resultados de la contienda electoral

En tercer lugar se ubicó Vanessa Ramírez Rodríguez, del partido Nuevas Ideas, con 4 mil 236 votos. Karla Gabriela Lucio Espinoza, del Partido Verde Ecologista de México, ocupó el cuarto puesto, mientras que Masías Menera Sierra, Sergio Borja Castillo, Gabriela López de la Cruz y Ricardo Múzquiz Bermúdez completaron el orden de votación.

Con estos resultados, Guillermo Ruiz Guerra aseguró su llegada al Congreso del Estado de Coahuila, tras recibir el respaldo mayoritario de los ciudadanos que acudieron a las urnas durante la jornada electoral.