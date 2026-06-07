Retrasan apertura de casillas por falta de funcionarios en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Varias casillas electorales registraron retrasos en su apertura durante la jornada de este domingo en distintos sectores de la ciudad, principalmente debido a la ausencia o llegada tardía de funcionarios de casilla.

Uno de los casos se presentó en la casilla 1891, ubicada en la Escuela Primaria Hermiro Jiménez Aguirre, en la colonia Villas del Carmen, donde las actividades iniciaron hasta las 9:00 horas al no completarse oportunamente el personal requerido para su instalación.

Retrasos en casillas de Piedras Negras por falta de funcionarios

Una situación similar ocurrió en la casilla 0640, instalada en la Escuela Primaria Dr. Armando Treviño, en la colonia Doctores, donde la recepción de votantes comenzó una hora después de lo programado debido a la falta de funcionarios.

El mayor retraso se registró en la casilla 0587, ubicada en el Jardín de Niños José María Morelos, en la colonia Montes. De acuerdo con representantes presentes en el lugar, una actualización en la lista de funcionarios provocó que algunas personas previamente contempladas ya no aparecieran en el registro, situación que demoró la integración de la mesa directiva y retrasó la apertura por alrededor de dos horas y media.

Impacto en la comunidad

Las demoras generaron molestias entre los ciudadanos que acudieron desde temprana hora a emitir su voto, quienes manifestaron inconformidad por el tiempo de espera e incluso realizaron reclamos al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Pese a los contratiempos, las casillas lograron integrarse y comenzaron operaciones para recibir a los electores que participaron en la jornada.