Rinde Memo Ruiz segundo informe legislativo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En el salón del SUTERM, el diputado local por el Distrito 02, Guillermo Ruiz Guerra, presentó su segundo informe de labores legislativas, en el que destacó los avances alcanzados durante el último año en materia de seguridad, gestión social y trabajo parlamentario en beneficio de la comunidad nigropetense.

El compromiso con la seguridad en Piedras Negras

El legislador calificó este ejercicio como un acto de transparencia y cercanía con la ciudadanía, al dar a conocer los resultados de su trabajo en el Congreso del Estado, así como las acciones sociales impulsadas a través de sus casas de gestoría.

"Hemos asumido el compromiso de mantener a Piedras Negras y a Coahuila seguros, fortaleciendo desde el Congreso las políticas públicas que garanticen la paz y la estabilidad en el estado", expresó Ruiz Guerra durante su mensaje.

Presupuestos responsables y atención a la comunidad

Subrayó que una parte fundamental de su labor ha sido la aprobación de presupuestos responsables, orientados a convertir los recursos públicos en obras y programas sociales que atiendan las necesidades más apremiantes de la población, particularmente en los sectores más vulnerables.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito político estatal, entre ellos el dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau; la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal Pérez; y Diego Rodríguez Canales, así como militantes del partido y ciudadanos invitados.

Ruiz Guerra reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la sociedad y los distintos niveles de gobierno para fortalecer el desarrollo de Piedras Negras y consolidar a Coahuila como un estado seguro, con oportunidades y bienestar para sus habitantes.