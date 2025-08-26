Siguen los robos en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila. — Vecinos de la colonia Villa de Fuente reportaron la constante presencia de presuntos chatarreros que operan a plena luz del día, robando cableado, tubería y entrando a patios sin autorización.

A través de redes sociales, los habitantes señalaron que los delincuentes actúan con total impunidad y exigieron a las autoridades incrementar los rondines policiacos, además de investigar a las empresas que compran el material robado.

De acuerdo con mensajes compartidos entre los colonos, los principales responsables serían dos individuos identificados como "El Flaco" y "el Daniel", este último señalado por portar una gorra roja. Testimonios apuntan que ambos suelen ocultarse en un taller mecánico ubicado detrás del hotel Palmas, en el mismo sector.

"En toda la noche andan robando", refiere uno de los mensajes difundidos, en el que se precisa que los sujetos se reúnen en la parte trasera del taller de carros.

Ante la situación, los vecinos exigen una intervención inmediata por parte de las autoridades, pues los robos han incrementado en frecuencia y han generado un clima de inseguridad en la colonia.