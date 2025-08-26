Sin reportes de robos en escuelas de Piedras Negras tras vacaciones

PIEDRAS NEGRAS, Coah. — A pocos días del inicio del ciclo escolar, autoridades educativas confirmaron que, hasta el momento, no se han registrado robos ni actos de vandalismo en los planteles de educación básica en la ciudad, tras el periodo vacacional de verano.

Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales Educativos en Piedras Negras, informó que con el regreso del personal manual y de apoyo a las escuelas, comenzó también el levantamiento de un censo para evaluar las condiciones en que se encuentran las instalaciones.

"Hasta ahora no se ha reportado ningún incidente. Ningún directivo ha notificado daños o robos en preescolar, primaria o secundaria", declaró el funcionario en entrevista con Noticieros Rancherita del Aire.

Desde la semana pasada se ha observado mayor actividad en los planteles, debido a las labores de limpieza y acondicionamiento de aulas, en preparación para recibir a los estudiantes al arranque del nuevo ciclo escolar.

El saldo preliminar contrasta con lo ocurrido en el receso vacacional de abril, cuando al menos dos escuelas sufrieron robos o afectaciones, a pesar de tratarse de un periodo de solo dos semanas. En cambio, el receso actual fue de mes y medio, lo que había generado expectativa por posibles incidentes similares.

Las autoridades educativas se mantienen en recorridos y en contacto con directivos para confirmar que todos los planteles de la localidad concluyeron el periodo vacacional sin contratiempos.