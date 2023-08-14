Contactanos

Piedras Negras

Son mal asesorados; abunda desinformación en fenómeno migrante

Tienden a apegarse a las reglas y batallan menos una vez que ingresan a los Estados Unidos.

Maria Flores
Por Maria Flores - 14 agosto, 2023 - 10:15 a.m.
Son mal asesorados; abunda desinformación en fenómeno migrante
Migrantes que se informan se apegan a las leyes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Asesores especializados en temas migratorios visitan los albergues para informar a los migrantes las situaciones a las que se exponen en su búsqueda de una vida mejor,y también ayudan a tramitar permisos laborales.

Se mantiene comunicación con alrededor de 60 personas que cruzaron a los Estados Unidos mediante la aplicación CBP ONE, los cuales están incorporando a la vida productiva del vecino país

Departamentos Jurídicos de lado mexicano explican detalladamente lo que implica el título octavo y su compleja situación, migrantes una vez asesorados se apegan a las reglas para su ingreso a los Estados Unidos.

A pesar de que el trámite de asilo político a través de la aplicación es lenta, se sugiere esperar para tener la oportunidad de apelar su estancia y no ser señalados por una invasión en los Estados Unidos.

  • Son mal asesorados; abunda desinformación en fenómeno migrante

    Desespera lento proceso mediante la app para solicitar asilo.

  • Son mal asesorados; abunda desinformación en fenómeno migrante

    Desespera lento proceso mediante la app para solicitar asilo.

  • Son mal asesorados; abunda desinformación en fenómeno migrante
  • Son mal asesorados; abunda desinformación en fenómeno migrante
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados