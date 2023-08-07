¡Sufren menores en la entrega de becas!

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con largas filas, expuestos a las altas temperaturas y sin algún tipo de aire acondicionado son las condiciones en las que el municipio entrega las becas para los niños de Piedras Negras.

Esto terminó por trascender cuando tres menores tuvieron que ser atendidos por personal de Protección Civil, entre ellos un niño de ocho años que presentó un cuadro de deshidratación y otros dos a los que les sangró la nariz, esto al exponerse a la calcinante intemperie por tiempo prolongado.

Refieren padres de familia que no hay un orden en el acceso al Teatro Manuel Maldonado, ya que están entrando por todas las puertas, mismas que mantienen abiertas ya que no se cuenta con aire condicionado dentro del edificio.

Fueron instalados varios ventiladores de gran capacidad pero aún así no se da abasto.