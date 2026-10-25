Tigres aplastan a Astros: 13-1 en la Liga de Béisbol

Con sólida apertura de Armando Villarreal y una ráfaga de 15 imparables, los Tigres fraguaron un claro triunfo por pizarra de 13 carreras a 1 sobre la novena de Astros, en duelo que disputaron durante la quinta fecha de la Liga de Béisbol de 50 y más.

Los felinos estrenaron el score en la primera entrada con anotación de Martín Peña, mientras que los Astros nivelaron en la tercera tanda cuando Emeterio González cruzó el plato para poner los cartones 1-1.

A partir de la cuarta entrada, la balanza comenzó a inclinarse del lado de Tigres. Mario Medrano, Antonio Liñán y Martín Peña timbraron para regresarle la ventaja a los bengalas, mientras que en el quinto rollo anotaron Héctor Campos, Mario Rodríguez, Pedro Martínez y José Garibay, para extender la ventaja 8-1.

Ya en la quinta entrada, los felinos sumaron una producción elaborada por Mario Rodríguez, Pedro Martínez, José Garibay, Juan Martínez y Antonio Liñán, con la cual le dieron tintes de paliza al resultado.

En el montículo, Armando Villarreal tiró 4 innings de una carrera y 5 imparables, recetando 3 ponches, mientras que Jesús Reyna lo relevó en 3 episodios; por Astros, el descalabro se lo llevó Cipriano Estrada, quien trabajó por espacio de 5.2 entradas, admitiendo 11 anotaciones. Por otro lado, Martín Banda fue el toletero más contundente de Tigres al pegar de 3-3.