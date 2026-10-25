Rey Carmona entrega trofeos del Torneo Apertura 2026 en Coahuila

La Liga Municipal de Fútbol entregó un total de 16 monumentales trofeos para reconocer a lo mejor del pasado Torneo Apertura 2026, en una velada celebrada el jueves por la noche.

Rey Carmona, presidente del circuito de balompié, encabezó la ceremonia a la que asistieron jugadores, entrenadores y representantes de equipos que se hicieron acreedores a los diferentes galardones.

En la categoría Premier Plus, la escuadra de la Colonia Obrera recibió el trofeo de campeón que le significó su décimonovena estrella, refrendándose como el máximo ganador en el Fútbol Municipal. Por su parte, Trailas Teca se llevó el subcampeonato y la bota dorada, la cual se ganó Brandon Martínez tras firmar 29 goles.

En Premier, la premiación se repartió entre el campeón Club Deportivo Miravalle, Juventus FC se quedó con el subcampeonato, y Carlos Flores de SSN se adjudicó el título de goleo con 18 tantos en su cuenta personal; por otro lado, en Primera Fuerza, Pimsa recibió el campeonato, Deportivo Torres fue reconocido como digno subcampeón, mientras que William Hernández y Jahiel Fermín compartieron la corona de goleo, con 32 anotaciones.

A su vez, RB Insupla dominó la categoría Intermedia al adjudicarse el campeonato y el botín dorado para el goleador Osmar Hinojosa, quien sumó 33 dianas, a la vez que 2 Amigos FC fue subcampeón. Por último, en Segunda Fuerza se reconoció al Deportivo Ronco como monarca, en tanto que el Deportivo Socorro obtuvo el subcampeonato y el título de goleo a cargo de José Coronado, quien hizo 28 goles.

Rey Carmona dio un mensaje de felicitación a los jugadores y equipos premiados, y después de la ceremonia, los presentes disfrutaron de una suculenta cena en un reconocido restaurante de la zona dorada de la ciudad.