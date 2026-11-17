Los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota llegan a Ciudad de México con un promedio combinado de 50.8 puntos anotados por partido. San Francisco aporta 31.2, la segunda cifra más alta de la NFL, y Minnesota suma 19.6, que lo ubica en el puesto 25. La diferencia en producción ofensiva es de 11.6 puntos por juego antes del encuentro del domingo 22 de noviembre.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

La comparación cambia al revisar cuántos puntos recibe cada equipo. Los Vikings permiten 14 por partido y los 49ers conceden 21.8. San Francisco llega con ocho victorias y una derrota, mientras que Minnesota tiene marca de 7-2. Para los 49ers, el reto será sostener su ritmo de anotación ante una defensa que ha limitado a sus rivales a menos de la mitad de lo que suele producir el ataque californiano.

San Francisco viene de vencer 46-40 a los Cowboys de Dallas en un partido en el que acumuló 584 yardas y seis touchdowns. Brock Purdy lanzó para 389 yardas y tres anotaciones. Christian McCaffrey sumó tres touchdowns y Deebo Samuel consiguió dos, incluido uno en una carrera de 70 yardas. En lo que va de la temporada, los 49ers lideran la liga con 399.8 yardas por encuentro.

Detalles del encuentro en México

Minnesota ganó 30-10 en su visita a los Packers de Green Bay. Kirk Cousins condujo la ofensiva y lanzó un pase de anotación de 20 yardas a Gavin Bartholomew en el último cuarto. Del otro lado del balón, los Vikings capturaron ocho veces a Jordan Love y llegaron a 37 capturas en la temporada, la mayor cifra de la NFL. La protección de Purdy será uno de los puntos a seguir el domingo.

Minnesota ganó los dos enfrentamientos más recientes entre ambos equipos. En el último, disputado en septiembre de 2024, Justin Jefferson anotó un touchdown de 97 yardas frente a San Francisco. La serie histórica está igualada con 25 victorias por equipo y un empate, contando los duelos de postemporada.

A qué hora juegan los 49ers y los Vikings en México

La patada inicial está programada para las 7:20 p. m., hora de Ciudad de México, en el Estadio Banorte. El partido corresponde a la Semana 11 de la temporada regular y cerrará el calendario internacional de la NFL de 2026. San Francisco será el local administrativo y Minnesota disputará su primer partido en la capital mexicana. La liga volverá al país por primera vez desde 2022.