Vadim Kornilov, representante de Dmitry Bivol, aseguró que Saúl "Canelo" Álvarez no se ha comunicado con su equipo para negociar una revancha. En declaraciones a The Ring, recogidas por Infobae, Kornilov dijo que el mexicano ha mencionado la posibilidad en conferencias de prensa después de casi todas sus peleas desde que perdió ante el ruso en 2022. Hasta el 17 de noviembre de 2026, no se había anunciado un acuerdo ni una fecha para el segundo encuentro.

¿Qué declaró Eddy Reynoso sobre Bivol?

Eddy Reynoso sí incluyó a Bivol entre los rivales que le interesan para 2027. Durante la convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el entrenador también mencionó la posibilidad de volver a enfrentar a Terence Crawford, otra de las tres figuras que han derrotado a Álvarez en el boxeo profesional. Esa pelea dependería de que el estadounidense decidiera salir del retiro.

Cómo ganó Bivol la primera pelea contra Canelo

Bivol venció al tapatío por decisión unánime el 7 de mayo de 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Los tres jueces entregaron tarjetas de 115-113 a favor del ruso, que retuvo el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), disputado en el límite de las 175 libras.

El campeón aprovechó su alcance para controlar la distancia con el jab y responder con golpes rectos cuando Álvarez intentaba acercarse. El mexicano buscó trabajar al cuerpo y llevar a Bivol hacia las cuerdas, pero el ruso mantuvo la movilidad y encontró espacio para conectar combinaciones conforme avanzaron los asaltos. CompuBox registró 152 golpes acertados por Bivol y 84 por Álvarez.

¿Qué otros rivales podría enfrentar Canelo en 2027?

Álvarez recuperó el título supermediano del CMB el 31 de octubre al vencer por decisión unánime a Christian Mbilli en Arabia Saudita. Según Infobae, el mexicano quedó sin un retador obligatorio inmediato, por lo que puede definir su siguiente combate sin tener que enfrentar de entrada al guatemalteco Lester Martínez. Marzo figura entre los meses que su equipo considera para el regreso.

Si permanece en las 168 libras, una opción es el cubano Osleys Iglesias, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Un combate entre ambos abriría la posibilidad de unificar cinturones. Reynoso también mencionó al británico Willy Hutchinson, campeón semicompleto del CMB, como alternativa si Álvarez vuelve a subir a las 175 libras.

En el caso de Bivol, todavía quedaría por acordar el peso y las condiciones económicas de la revancha. La primera pelea se disputó en semicompleto y Álvarez tiene actualmente su título en supermediano. El próximo rival del mexicano sigue por definirse.