Fred Warner celebró la victoria de los 49ers de San Francisco sobre los Cowboys de Dallas con un saludo a la afición que los espera en Ciudad de México. El linebacker se dirigió a los seguidores mexicanos después del triunfo 46-40 del domingo 15 de noviembre en el AT&T Stadium, una semana antes del partido contra los Vikings de Minnesota.

"México, estuvo muy cerca, pero conseguimos la victoria. ¡Vamos! Nos vemos pronto", dijo Warner. El defensivo registró 11 tacleadas en el encuentro de la Semana 10, de acuerdo con las estadísticas del equipo. Con ese resultado, San Francisco mejoró su marca a ocho victorias y una derrota antes de viajar a la capital mexicana. Uniradio Informa

¿Por qué Fred Warner tiene un vínculo con México?

El vínculo de Warner con México viene de su familia materna. Su abuelo era mexicano y su madre, Laura, mantuvo tradiciones del país en el hogar donde creció el jugador. El linebacker ha mostrado esa conexión en distintas ocasiones, entre ellas al vestir la camiseta de la selección mexicana de fútbol.

La imagen más recordada de ese vínculo en un partido de la NFL ocurrió el 21 de noviembre de 2022. Warner entró al campo del entonces Estadio Azteca con la bandera de México antes del encuentro entre San Francisco y los Cardinals de Arizona. Los 49ers ganaron 38-10 aquella noche, en la última visita de la liga al país antes del regreso programado para este domingo.

Cuándo y dónde ver el 49ers vs. Vikings en Ciudad de México

San Francisco y Minnesota se enfrentarán el domingo 22 de noviembre a las 7:20 p. m., hora de Ciudad de México, en el Estadio Banorte. El encuentro corresponde a la Semana 11 de la temporada regular y cerrará el calendario internacional de la NFL de 2026. Será el sexto partido de temporada regular que se disputa en México desde 2005, año en que San Francisco también participó en la primera cita de ese tipo en el país.

En México, el partido se transmitirá por Canal 5, ESPN y Disney+, según El Universal. Para quienes asistirán al estadio, la NFL anunció que las puertas abrirán a las 3:30 p. m. y pidió a los aficionados ocupar sus lugares a más tardar a las 6:45 p. m., 35 minutos antes del inicio.