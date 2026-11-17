La derrota de Dallas Cowboys frente a San Francisco 49ers dejó algo más que un resultado adverso. Después del encuentro correspondiente a la Semana 10 de la NFL, Jerry Jones, propietario del equipo texano, expresó su inconformidad con el rendimiento de la defensiva, especialmente por la falta de intensidad que mostró durante la segunda mitad.

El conjunto de Dallas cayó por marcador de 46-40 en un partido en el que su defensa permitió un total de 584 yardas, la cifra más alta que ha concedido la franquicia en un encuentro disputado como local.

A este complicado desempeño se sumaron tres anotaciones de larga distancia por parte de San Francisco, jugadas que terminaron por marcar el rumbo del enfrentamiento y evidenciaron las dificultades de los Cowboys para contener el ataque rival.

¿Qué declaró Jerry Jones sobre la defensiva?

Al finalizar el compromiso, Jones reconoció que el equipo no consiguió mantener el nivel de juego que había mostrado durante los primeros dos cuartos.

El propietario consideró que la intensidad al momento de realizar las tacleadas disminuyó considerablemente después del descanso, situación que permitió a los 49ers aprovechar los espacios y generar importantes avances ofensivos.

También hizo referencia a una jugada de pase largo en la que Dallas intentó presionar al quarterback rival, pero terminó siendo sorprendido por la ofensiva de San Francisco.

Aunque reconoció la calidad de su adversario, Jones consideró que los Cowboys tuvieron posibilidades de competir por el triunfo, pero necesitaban mostrar un mejor rendimiento durante la segunda mitad.

Respaldo a Christian Parker

Pese a los cuestionamientos por el funcionamiento defensivo, Jerry Jones evitó responsabilizar directamente al coordinador Christian Parker, quien se encuentra en su primera temporada al frente de esta unidad.

El dueño de Dallas recordó que el entrenador todavía está adquiriendo experiencia en el puesto y señaló que no sería adecuado juzgar su trabajo únicamente por los resultados negativos de los primeros encuentros.

Para respaldar su postura, Jones recordó que ha conocido coordinadores defensivos que tuvieron comienzos complicados en sus equipos, pero posteriormente consiguieron alcanzar el campeonato de la NFL.

De esta manera, el propietario dejó claro que mantiene su confianza en Parker, a pesar de las dificultades que ha presentado la defensiva durante esta campaña.

Récord negativo para los Cowboys

La derrota también quedó registrada en los antecedentes estadísticos de Dallas. Las 584 yardas permitidas frente a San Francisco superaron el anterior récord negativo de la organización en casa, que era de 562 yardas.

Esa marca se había establecido durante la temporada 2012, cuando los Cowboys enfrentaron a New Orleans Saints y perdieron 34-31 en tiempo extra. En aquel partido, el quarterback Drew Brees consiguió 446 yardas por pase.

Además, de acuerdo con los registros de Elias Sports Bureau, Dallas se convirtió en el primer equipo en los últimos 50 años en permitir tres touchdowns de al menos 60 yardas desde la línea de golpeo durante un mismo encuentro.

Entre las jugadas más destacadas estuvo una recepción de 74 yardas de Christian McCaffrey, quien consiguió la anotación más larga de su carrera.

Con estos números, la defensiva de los Cowboys quedó bajo fuertes cuestionamientos, mientras Jerry Jones reconoció los errores que marcaron la derrota y mantuvo su respaldo al coordinador Christian Parker.