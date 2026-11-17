Los Yankees de Nueva York preguntaron por Randy Arozarena durante las recientes reuniones de gerentes generales de las Grandes Ligas, según informó el periodista Jon Heyman, del New York Post. El jardinero de 31 años entró a la agencia libre tras la temporada de 2026 con los Mariners de Seattle. Al 17 de noviembre, el reporte daba cuenta de un sondeo y no se había anunciado un acuerdo con Nueva York.

Los Yankees buscan reforzar su alineación

Nueva York tiene como prioridades reforzar el cuerpo de relevistas y cubrir la tercera base, de acuerdo con Heyman. Arozarena interesa por lo que podría aportar a la alineación como bateador derecho con poder y velocidad. Su incorporación también plantearía una decisión sobre el reparto de turnos y posiciones en unos jardines que ya cuentan con Aaron Judge, Cody Bellinger y Spencer Jones.

Números destacados de Arozarena en 2026

Qué números dejó Randy Arozarena en 2026: El jardinero bateó para .281, conectó 26 jonrones y se robó 26 bases con Seattle. Fue su sexta temporada consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 robos. También encabezó la Liga Americana con 113 carreras anotadas, impulsó 79 y terminó octavo en la votación al premio al Jugador Más Valioso del circuito. Arozarena registró un OPS de .865, cifra que combina el porcentaje de embasado con el poder al bate. Su OPS ajustado fue de 148, el mejor de su carrera. Esos números, junto con su producción en los senderos, lo colocan entre los bateadores más destacados del mercado de agentes libres de esta temporada baja.

Consecuencias de la oferta de Seattle

Los Mariners le extendieron una oferta calificada de un año y 23.15 millones de dólares para 2027. El plazo para aceptarla vencía el martes 17 de noviembre. Seattle Sports informó, con base en un reporte del periodista Francys Romero, que Arozarena había decidido rechazarla. Esa decisión le permitiría seguir negociando como agente libre. La oferta calificada también tiene consecuencias para el próximo club. Si Arozarena firma con otro equipo después de rechazarla, las reglas de la MLB prevén compensación para Seattle mediante el draft. El club que lo contrate también podría perder selecciones, un costo que los Yankees tendrían que considerar junto con el valor del contrato.

Baltimore, otro posible destino

Baltimore es otro posible destino. MLB.com recogió un reporte de The Baltimore Banner que ubica a Arozarena entre los objetivos de los Orioles. Tanto Baltimore como Nueva York compiten en la División Este de la Liga Americana. Hasta ahora, los reportes sobre ambos clubes se refieren a su interés en el jardinero.