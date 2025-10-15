Aaron Ramsey pierde a su perro en San Miguel de Allende y ofrece recompensa de $185 mil pesos

Aaron Ramsey, futbolista galés y actual mediocampista de los Pumas de la UNAM, atraviesa una situación personal complicada tras perder a su perrito ´Halo´ en San Miguel de Allende, Guanajuato. Para recuperarlo, el jugador ha ofrecido una recompensa de 10 mil dólares, equivalentes a 185 mil pesos mexicanos, a quien lo devuelva sano y salvo.

El exjugador del Arsenal y la Juventus utilizó su cuenta oficial en la red social X para informar sobre la desaparición de su mascota, indicando que fue visto por última vez en las inmediaciones de "Hipsterrier", un albergue para perros ubicado en el reconocido Pueblo Mágico. "Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUE REGRESE CON SU FAMILIA", escribió el futbolista en su publicación inicial.

Horas más tarde, Ramsey actualizó la información señalando que el último avistamiento de ´Halo´ fue en la zona de Los Herreros, cerca de San Gabriel, e insistió en que cualquier pista es crucial para dar con su paradero. La madrugada del martes, compartió nuevamente detalles precisos de la última ubicación del perrito y reiteró la cantidad ofrecida como recompensa.

La búsqueda ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde aficionados y vecinos de San Miguel de Allende han comenzado a difundir la imagen del lomito para facilitar su localización.